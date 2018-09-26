Украина выплатила $110 миллионов по займу с погашением в 2032 году

Украина в сентябре 2017 года успешно разместила облигации внешнего госзайма на $3 миллиарда под 7,375% годовых.

Украина выплатила 110 миллионов долларов купона по 15-летним облигациям внешнего государственного займа, размещенным в сентябре 2017 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых. В результате операции на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 миллиарда долларов США, а остальные средства в размере 1,68 миллиарда долларов США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств, а также первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении "кредита Януковича".

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 миллиарда долларов, на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 триллиона гривень.