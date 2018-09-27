Столичный торговый центр «Гулливер» выставили на продажу за 18 миллиардов

Аукцион назначен на 16 октября.

Государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) выставило на продажу права требования по кредитному договору, обеспечением по которому выступает многофункциональный комплекс «Гулливер» в Киеве, со стартовой ценой 18,177 млрд гривень.

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Соответствующие данные обнародованы на сайте госпредприятия.

Согласно информации, продаются права требования на земельный участок общей площадью 1,1379 га и расположенный на нем торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151 805,3 кв. м по адресу: г. Киев, площадь Спортивная.

Кроме того, в лот входит земельный участок площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с объектами общественного назначения и паркингом по указанному адресу.

В стартовую цену включен остаток кредитной задолженности по состоянию на дату проведения торгов. Шаг аукциона составляет 181,769 млн грн, а гарантийный взнос – 908,849 млн грн.

Аукцион назначен на 16 октября. Конечный срок подачи заявок - 15 октября.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры наложил арест на многофункциональный комплекс «Гулливер».

10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил арест, а уже 18 января 2017 года Генеральная прокуратура Украины повторно арестовала столичный бизнес-центр.