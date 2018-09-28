В США Илона Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами

На фоне этой информации акции Tesla упали на 12%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве.

Претензии комиссии связаны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов, пишет УП со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь и на другие сообщения Маска в Twitter, комиссия считает, что бизнесмен ввел в заблуждение инвесторов, когда писал о найденном инвесторе, который готов профинансировать выкуп акций. Регуляторы заявляют, что у него не было оснований делать такие заявления.

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"Ни статус знаменитости, ни репутация технологического новатора не предусматривают освобождение от федеральных законов о ценных бумагах", - заявил содиректор SEC Стефани Авакян на пресс-конференции, на которой он сообщил об обвинениях против Маска.

Как говорится в заявлении SEC, Маск "знал или безрассудно не знал" о том, что его твиты являются ложными и вводят в заблуждение, поскольку он никогда не обсуждал такую ​​транзакцию с любым источником финансирования.

Сообщается, что дело Маска появилось в картотеке суда Манхэттена. На фоне этой информации акции Tesla упали на 12%.

Отмечается, что обвинения комиссии направлены на наложение гражданского штрафа и других средств правовой защиты, поскольку SEC не имеет уголовно-исполнительной силы.

"Я глубоко опечален и разочарован этим неоправданным действием SEC", - прокомментировал обвинения Маск. Он добавил, что "всегда принимал решения в интересах правды, прозрачности и инвесторов".

Ранее УНИАН сообщал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование относительно Tesla Inc. из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании.

Ранее, 7 августа, Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение, в котором заявил о готовности выкупить акции у инвесторов по цене $420 за акцию. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной учредителем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.