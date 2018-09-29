Польша вошла в группу 25 наиболее развитых мировых рынков

Польша – это первый и пока единственный рынок Центрально-Восточной Европы, который вошел в группу развитых государств.

Польша официально вошла в группу 25 наиболее развитых мировых рынков по классификации агентства FTSE Russell.

Решение объявили год назад, а 28 сентября оно вступило в силу. Отныне Польша является в той же группе, что и США, Япония и Германия, пишет Польское Радио.

Польша – это первый и пока единственный рынок Центрально-Восточной Европы, который вошел в группу развитых государств. В наблюдательный список FTSE Russell Польша попала семь лет назад. Переклассификация определяется урегулированием стандартов и правил, по которым работает бизнес, инфраструктурой и качеством рынка капитала. Тридцать семь польских компаний были включены в индекс развитых стран.

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Церемония принятия Польши в группу 25 развитых государств состоялась на Лондонской фондовой бирже. В ней приняли участие представители польской биржи и предпринимательства.

Как отметил президент Варшавской фондовой биржи Марек Дэтль, переход от развивающихся стран в группу стран с развитым рынком занял 27 лет. За это время Польше удалось урегулировать стандарты и правила, по которым работает бизнес, улучшить инфраструктуру и качество рынка капитала.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше на четверть уменьшилось количество приглашений на работу для украинцев. Главными причинами сокращения является изменение трудового законодательства, введение безвизового режима с Украиной и отток сезонных работников из Украины дальше на запад.