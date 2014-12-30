Минфин выпустил пятый транш НДС-облигаций на 55,4 млн гривень

Министерство финансов Украины 29 декабря осуществило пятый выпуск облигаций внутреннего государственного займа для оформления возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 55,420 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выпуск облигаций проведен согласно реестру сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и подтвержденных по результатам проверок Государственной фискальной службой Украины, в который вошли 35 налогоплательщиков.

Погашение долга по облигациям осуществляется до 23 декабря 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - в июне и декабре, начиная с июня 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн.

Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля, третий на 955 млн грн - 21 августа, четвертый на 125,314 млн грн - 6 октября.