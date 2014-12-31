Президент назначил и. о. главы Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и ЖКХ

Президент Петр Порошенко своим указом назначил Дмитрия Вовка временно исполняющим обязанности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (по согласованию).

Текст документа от 30 декабря обнародован сегодня на сайте главы государства. Также президент освободил Юлию Ковалив от временного исполнения обязанностей председателя НКРЭКУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter