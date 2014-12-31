Президент назначил и. о. главы Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и ЖКХ
11:46, 31 декабря 2014Фондовый рынок
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Президент Петр Порошенко своим указом назначил Дмитрия Вовка временно исполняющим обязанности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (по согласованию).
Порошенко назначил и.о. главы НКРЭКУ / Фото УНИАН
Текст документа от 30 декабря обнародован сегодня на сайте главы государства.
Также президент освободил Юлию Ковалив от временного исполнения обязанностей председателя НКРЭКУ.
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