В Кабмине подсчитали, сколько денег уже заработали на малой приватизации

Поступления от малой приватизации превысили 173 млн грн.

Поступления от малой приватизации по состоянию на 1 октября превысили 173 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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По информации, предоставленной чиновником, на площадке «Prozorro.Продажи» уже прошли 150 успешных аукционов по продаже госактивов, которые относятся к объектам малой приватизации.

На данный момент в системе «Prozorro.Продажи» находится 1071 объект малой приватизации, их стартовая цена превышает 841 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 млн грн.

Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.