Госпредприятие СЕТАМ продало самый дорогой лот с момента запуска своей работы

Чешский экспортный банк купил кирпичный завод в Киевской области за 170 млн грн.

Государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) продало самый дорогой лот в своей истории - комплекс зданий Кузьминецкого кирпичного завода (с. Кузминцы, Кагарлыкский р-н, Киевская обл.) за 170 млн грн, сообщается в пресс-релизе OpenMarket.

Читайте такжеСтоличный торговый центр «Гулливер» выставили на продажу за 18 миллиардов

Согласно информации госпредпрития, продавцом выступил Чешский экспортный банк (CEB), чьи интересы в Украине представляет «Адвокатская компания Гвоздий и Оберкович».

На аукцион были выставлены комплекс зданий кирпичного завода площадью более 15 тыс. кв. м, земельный участок площадью 3,0087 га и движимое имущество (оборудование и оборудование).

«Продажа завода - очередное подтверждение эффективности OpenMarket для реализации банковского имущества. Ведь это самая большая сумма, которую получал за один лот любой отечественный государственный электронный аукцион. В целом, мы продали непрофильных банковских активов более чем на 700 млн грн. И будем дальше развивать сотрудничество с банками», - отметил генеральный директор госпредприятия СЕТАМ Виктор Вишнёв.

Справка УНИАН. Чешский экспортный банк – специализированное банковское учреждение, созданное для государственной поддержки экспорта, прямым и косвенным владельцем которого является государство. Банк был основан в 1995 году и является частью системы государственной экспортной политики Чешской Республики.

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.

OpenMarket – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины.