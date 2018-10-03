Кабмин хочет продать ведущего производителя электроэнергии в Украине минимум за 6 миллиардов гривень

Конкурс по продаже пакета акций предприятия состоится в конце ноября этого года.

Стартовая цена государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго» составляет 5,984 млрд грн.

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Об этом говорится в утвержденных сегодня на заседании Кабинета министров условиях приватизации предприятия, сообщил на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Он также добавил, что в течение трех дней постановление Кабмина будет доработано, чтобы внести туда условия продажи, которые будут обязательными для выполнения будущим собственником госпакета акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 73,8%-ный пакет акций предприятия в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

В начале сентября Кабинет министров утвердил график подготовки к приватизации «Центрэнерго», согласно которому проведение конкурса по продаже пакета акций предприятия состоится в конце ноября этого года.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

«Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young является советником по приватизации «Центрэнерго».

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.