Российский олигарх хочет продать производителя Моршинской - СМИ

Альфа-групп рассматривает возможность продажи IDS Borjomi.

Структуры Альфа-групп российских миллиардеров Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры со швейцарской Nestle о продаже ей IDS Borjomi International.

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Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

Как утверждает один из собеседников, договоренность о сделке почти достигнута. Фридман исходно хотел продать IDS Borjomi именно Nestle, отмечает топ-менеджер одного из российских производителей напитков. Но, по данным другого источника, в переговорах участвует также Coca-Cola. Близкий к переговорам источник подтвердил ее интерес к IDS Borjomi.

IDS Borjomi - один из крупнейших производителей бутилированной воды в Евразии. Управляет девятью заводами в России, в Украине и в Грузии.

Портфель брендов включает Borjomi, Святой источник, Моршинскую.

В 2017 году продажи компании составили около 1,5 миллиарда литров. Структуры Альфа-групп приобрели контрольный пакет IDS Borjomi в 2013 году у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили.

Через фонд VDP она управляла 87,34% IDS Borjomi.

По данным Forbes, структуры Альфа-групп получили 55,8% IDS Borjomi, у наследников Патаркацишвили осталось 37,2%, остальное - у миноритариев из Грузии и Украины.

Как отмечает издание, на момент сделки источники Forbes оценивали 100% IDS Borjomi примерно в 500 миллионов долларов, значит, 55,8% компании могли стоить около 280 миллионов долларов.

В Украине IDS Borjomi продает бутилированную воду под торговыми марками AquaLife, Borjomi, Аква Няня, Миргородская, Моршинская, Трускавецкая.