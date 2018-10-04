Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира

Самым быстрорастущим брендом признана компания по продаже товаров и услуг в Интернете - Amazon.

Американская компания по производству компьютерной техники и программного обеспечения Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по итогам 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета консалтингового агентства Interbrand, которое проводит ежегодное исследование «Лучшие глобальные бренды».

Как отмечается, в течение шести лет Apple и Google занимают верхние позиции рейтинга. В текущем году стоимость бренда Apple выросла на 16% - до 214,5 млрд долл., а стоимость бренда Google - на 10% - до 155,5 млрд долл.

Третью позицию заняла компания Amazon, стоимость бренда которой выросла на рекордные 56% - до 100,8 млрд долл.

Следующими в рейтинге оказались компания Microsoft со стоимостью бренда 92,7 млрд долл., Coca-Cola – 66,3 млрд долл., Samsung - 59,9 млрд долл., Toyota - 53,4 млрд долл., Mercedes-Benz - 48,6 млрд долл., Facebook – 45,2 млрд долл., McDonald's – 43,4 млрд долл.

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В пятерку самых быстрорастущих брендов, помимо Amazon, вошли компании Netflix (45%) и Gucci (30%).

Совокупная общая стоимость ТОП-100 пересекает порог в 2 трлн долл, что на 7,7% больше, чем в 2017 году.

Справка УНИАН. Interbrand - консалтинговое агентство в области брендинга . Является дочерним предприятием Omnicom Group. Основано Джоном Мёрфи в Лондоне в 1974 году. Компания наиболее известна своим ежегодным исследованием в котором оценивают ТОП-100 самых дорогих брендов мира: стоимость, рост акций и т. д.; при составлении рейтинга учитываются бренды, владельцы которых ведут бизнес минимум на трех континентах и получают не менее трети выручки за пределами родной страны.