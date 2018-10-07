Твит Маска обрушил акции Tesla

Маск высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Сообщение Илона Моска в Twiiter, в котором он высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вызвало резкое падение акций компании Tesla.

Акции компании упали на 7%, передает "Новое время" со ссылкой на биржу Nasdaq.

Напомним, Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф в 20 миллионов долларов. В своем сообщении он назвал департамент Мошеннической комиссией по обогащению.

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Как известно, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве.

Комиссия считает, что бизнесмен ввел в заблуждение инвесторов, когда писал про найденного инвестора, который готов профинансировать выкуп акций. Регуляторы заявляют, что у основателя Tesla не было оснований делать такие заявления.