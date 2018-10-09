Стоимость Tesla за неделю упала на $10 миллиардов
Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. к закрытию вчерашних торгов оказались на минимуме с марта 2017 года.
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Об этом сообщают "Вести.Экономика".
"Акции компании снизились в цене пятую сессию подряд и упали в понедельник, на 4,3% до минимума более чем за 18 месяцев. При этом за неделю рыночная капитализация Tesla сократилась более чем на 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщениии.
Отмечается, что акции производителя электрокаров резко подешевели из-за иска, поданного американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) после сообщения основателя компании Илона Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство полагает, что он намеренно ввел акционеров в заблуждение.
Позднее твиты Маска с выпадами против SEC, которую он назвал "комиссией по обогащению спекулянтов" (Shortseller Enrichment Commission), оказали дополнительное давление на акции Tesla.
Нелестное сравнение компании с обанкротившимся в ходе финансового кризиса 2008 года банком Lehman Brothers Holdings Inc. еще больше снизило ее капитализацию.
Инвесторы продолжают наказывать Tesla, несмотря на то, что ее Model 3 становится одним из самых продаваемых седанов в Америке. В минувшем квартале компании удалось превысить прогнозы по поставкам электромобилей.