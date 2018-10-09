Минфин одолжил на внутреннем рынке 6 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1,5 млрд грн, 127 млн долл. и 30 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,476 млрд грн, 127 млн долл. и 30 млн евро.

Читайте такжеНацбанк изменит порядок оценки стоимости гособлигаций

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 70, 175, 266 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 252, 462 и 477 дней с доходностями 7%, 7,5% и 7,5% годовых, в евро – 238 дней с доходностью 4,6% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 6,016 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 8 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 748,233 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 млрд грн, или 47% их общего объема.