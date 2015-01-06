Европейские индексы растут на решении Саудовской Аравии поднять цену нефти для Азии

Крупнейшие фондовые рынки Евросоюза 6 января начали свою работу с роста котировок на фоне новости о том, что Саудовская Аравия увеличила цены на свою нефть для потребителей в Азии, передает ТАСС.

Так, главный индекс Лондонской биржи уже увеличился на 0,05% - до 6420,43 пунктов, Франкфуртской - на 0,14%, до 9486,36 пунктов, Парижской - на 0,04%, до 4112,83 пунктов.

Сообщение о том, что Эр-Рияд повышает с февраля отпускные цены для азиатского рынка, привело к росту курса акций европейских энергетических компаний. Так, акции ВР увеличились в цене на 0,35%, Royal Dutch Shell - на 0,04%, Total - на 0,41%.

Читайте такжеМинистр нефти Кувейта рассказал, когда начнут расти цены на "черное золото"Между тем, акции банка Societe Generale упали при начале операций на 0,75%, BNP Paribas - на 0,58%.