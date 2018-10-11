Европейские фондовые индексы упали на 20-месячные минимумы

Все секторы в Европе торговались на отрицательной территории в начале сессии, при этом основной удар пришелся на акции технологических компаний.

Европейские фондовые индексы в четверг снизились до минимальных уровней за более чем 20 месяцев вслед за падением рынка акций США на фоне беспокойства по поводу роста доходности американских облигаций, сповоцировавшего масштабную распродажу рисковых активов.

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Все секторы в Европе торговались на отрицательной территории в начале сессии, при этом основной удар пришелся на акции технологических компаний, сообщает Рейтер.

Индекс технологического сектора снизился на 1,8 процента, несмотря на рост акций Ingenico на 11,3 процента, после того как французская банковская группа Natixis сообщила, что рассматривает возможность объединения своих активов с активами Ingenico.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к полудню опустился на 1,7 процента, достигнув минимального уровня с конца января 2017 года. Все основные фондовые индексы Европы потеряли более 1 процента.

В лидерах падения среди компонентов STOXX оказались акции британской рекрутинговой компании Hays, которые подешевели на 11,4 процента, после того как она отчиталась о замедлении темпов роста комиссионных из-за укрепления фунта стерлингов.