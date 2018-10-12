Минфин одолжил еще 5 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 50 млн грн и 176 млн долл.

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 50,568 млн грн и 175,930 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 68 дней со средневзвешенной доходностью 19% годовых, средства в долларах - 250, 475 и 110 дней с доходностями 7%, 7,5% и 5,77% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 4,977 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 751,749 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 млрд грн, или 46% их общего объема.