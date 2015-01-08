Уже третья биржа будет торговать валютными фьючерсами

Согласно сообщению, в частности были согласованы примерные формы срочных контрактов на различные базовые показатели - как официальные курсы, установленные НБУ, так и средневзвешенные курсы на межбанковском рынке, а также курсы, определенные с учетом спот-котировок, публикуемые информационным агентством Thomson Reuters.

По данным пресс-службы, формы срочных контрактов переданы на согласование в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Регистрация документов в комиссии ожидается в ближайшее время.

«Надеемся, что диверсифицированные по базовым показателям и способам расчетов спецификации, при подготовке которых был учтен опыт и пожелания инвестиционного сообщества (представителей регуляторов, банков, членов ACI Ukraine т.д.), позволят оперативно запустить этот рынок. По результатам многочисленных учебных торгов и презентаций уже у значительного круга участников рынка есть практические навыки и комплексное понимание особенностей работы на срочном валютном рынке. Поэтому заинтересованным операторам в начале года будет целесообразно ускорить доступ к торгам и расчетам», - цитируются в сообщении слова директора биржи Станислава Шишкова.

Читайте такжеНа украинском фондовом рынке запускают фьючерсы на куплю-продажу валютыКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №793 от 4 декабря утвердил порядок согласования типовых (образцовых) форм деривативов для торговли ими на фондовых биржах. В соответствии с утвержденным порядком, для проведения торгов деривативами, базовым активом которых являются валютные ценности, курс иностранной валюты (банковских металлов) к гривне, процентные ставки или индексы, фондовая биржа обязана согласовать с НБУ типовые (образцовые) формы деривативов по каждому из видов в начале торговли.

В декабре прошлого года фондовые биржи ПФТС и Украинская биржа получили согласие Нацбанка на торговлю указанными бумагами.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Чистая прибыль биржи по итогам 2013 года составила 20 тыс. грн.