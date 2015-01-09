Вероятность дефолта России сильно возросла из-за обвала нефти и рубля

Доходность гособлигаций Росссии является одной из самых высоких среди бумаг развивающихся стран и составляет для номинированных в долларах бондов со сроком погашения в сентябре 2023 года около 7%, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Доходность аналогичных гособлигаций Ливана составляет 5,9%, и это при том, что кредитный рейтинг Ливана от S&P находится на шесть ступеней ниже российского рейтинга BBB-.

Впрочем, суверенный кредитный рейтинг России может быть понижен агентством Fitch Ratings до мусорного уровня уже сегодня, прогнозируют эксперты Societe Generale SA. 23 декабря 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s отправило суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с «негативным» прогнозом.

«S&P с вероятностью в 50% понизит рейтинг в ближайшие 90 дней», – отмечалось в сообщении агентства. Одной из причин возможного понижение рейтинга было названо резкое снижение гибкости денежно-кредитной политики страны.

Читайте такжеThe Independent: Путин сохраняет низкие цены на водку, в то время как экономический кризис в РФ усугубляется«Я вижу очень большой шанс того, что рейтинг будет пересмотрен. За последние три месяца экономические перспективы РФ резко изменились на фоне динамики цен на нефть. Это привело к сильной девальвации рубля, инфляции и ограничило доступ к кредитам», – сообщила Bloomberg кредитный аналитик Union Bancaire Privee в Цюрихе Ольга Будовниц.

Накануне американский финансист Джордж Сорос заявил, что благодаря резкому падению мировых цен на нефть введенные против России санкции ударили по ее экономике даже сильнее, чем могли надеяться западные лидеры, в результате чего стране может грозить дефолт.

Впрочем, российские аналитики пессимизма Сороса не разделяют. "Никакого дефолта в ближайшие два года не будет. Во втором полугодии будет резкий рост котировок нефти – вероятно в район 95 долларов, и разговоры про дефолт забудутся", – отмечает, в частности, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.