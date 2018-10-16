Продажа столичного торгового центра «Гулливер» провалилась

Заявки на участие в торгах подали десять участников, однако все были отклонены.

Назначенный на 16 октября аукцион по продаже права требования по кредитному договору, обеспечением по которому выступает многофункциональный комплекс «Гулливер» в Киеве, со стартовой ценой 18,177 млрд грн не состоялся.

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Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия СЕТАМ (OpenMarket).

Заявки на участие в торгах подали десять участников, однако все были отклонены.

Причины отклонения заявок не указываются.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября были выставлены на продажу права требования на земельный участок общей площадью 1,1379 га и расположенный на нем торгово-офисный комплекс «Гулливер» с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151 805,3 кв. м в г. Киеве, со стартовой ценой 18,177 млрд грн.

Кроме того, в лот входит земельный участок площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с объектами общественного назначения и паркингом по указанному адресу.

В стартовую цену включен остаток кредитной задолженности по состоянию на дату проведения торгов. Шаг аукциона составляет 181,769 млн грн, а гарантийный взнос – 908,849 млн грн.

Аукцион назначен на 16 октября. Конечный срок подачи заявок - 15 октября.