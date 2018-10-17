Конституционный суд проверит законность приватизации «Укррудпрома»

По мнению народных депутатов, которые внесли представление в КСУ, нормы закона о приватизации активов «Укррудпрома» от 2004 года ограничивали круг претендентов, что противоречит Конституции.

Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит вопрос об открытии конституционного производства о законности приватизации в 2004 году государственной компании «Укррудпром», которая владела крупными пакетами акций горно-обогатительных комбинатов, добывающих железную руду.

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Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"Постановлением коллегии судей КСУ отказано в открытии конституционного производства по делу; дело передано в Большую палату для решения вопроса об открытии конституционного производства", - говорится в сообщении суда.

Данное представление было внесено в апреле 54 народными депутатами на рассмотрение Конституционного суда относительно проверки конституционности положений Закона «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9 апреля 2004 года.

По мнению народных депутатов, нормы данного закона ограничивали круг претендентов на приватизацию активов «Укррудпрома», что противоречит Конституции.

Отмечается, что уполномоченными представителями заявителей определены народные депутаты Павел Ризаненко и Виктория Войцицкая.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла Закон «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром». От приватизации всех пакетов акций предприятий, которые входили в состав ГАК, в государственный бюджет поступило 1,4 млрд грн.

В настоящее время большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеют группы «Метинвест» и «Смарт-холдинг».

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Ранее механизм приватизации предприятий «Укррудпрома» неоднократно критиковался экспертами и парламентариями, а также государственными ведомствами.