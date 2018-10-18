Фонд госимущества не смог найти советника для подготовки к приватизации «Сумыхимпрома»

Фонд решил сам подготовить предприятие к продаже.

Фонд государственного имущества Украины будет сам заниматься подготовкой к приватизации ПАО «Сумыхимпром» вместо инвестиционного советника, поскольку ни одна компания не подала свою заявку для участия в соответствующем конкурсе.

Читайте такжеБольшая приватизация переносится на следующий год

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Также он добавил, что на конкурс по отбору инвестсоветников для ОАО «Ориана» и НАК «Украгролизинг» снова поступило лишь по одной заявке, поэтому будет объявлен повторный конкурс, уже третий по счету.

Кроме того, Трубаров сообщил, что подписал договор с инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг» в составе консорциума «Baker McKenzie», «Бюро Маркуса», BDO, «Ernst & Young» и Kreston GCG, который будет готовить к приватизации Херсонскую, Днепровскую, Северодонецкую ТЭЦ и Криворожскую теплоцентраль.

«Договор еще должен утвердить Кабмин, после чего советник начнет подготовку этих активов к приватизации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий, в число которых вошло и «Сумыхимпром».

В сентябре глава Фонда госимущества заявил, что ФГИУ будет сам заниматься подготовкой к приватизации ПАО «Азовмаш» вместо инвестиционного советника, поскольку ни одна компания не подала свою заявку для участия в соответствующем конкурсе.