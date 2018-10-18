Минфин одолжил на внутреннем рынке рекордные $242 миллиона

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Нацбанка составил 6,7 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 241,761 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 272 дня со средневзвешенной доходностью 7% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 6,749 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. По состоянию на 18 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,272 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 миллиарда гривень, или 47% их общего объема.