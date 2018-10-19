Поступления от малой приватизации составили 285 миллионов

Всего состоялось более 200 успешных аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Поступления от малой приватизации по состоянию на сегодняшний день составляют 285 млн грн, о чем во время выступления в парламенте заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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«У нас есть аукционы, на которые приходят десятки сотен покупателей. Мы видим, что цены в среднем растут на 83% относительно стартовых. Я считаю, что это прекрасные показатели», - сказал он.

По словам Нефедова, реализация объектов малой приватизации проходит через 33 электронные площадки, ещё несколько площадок в ближайшее время должны получить аккредитацию.

Также первый замминистра экономического развития сообщил, что всего состоялось более 200 успешных аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок.

10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 млн грн.

Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.