Крупнейшие пенсионные фонды США набрали $1,5 миллиарда рисковых российских активов - СМИ

В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями.

Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на $1,1 млрд.

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Об этом сообщил фонд в ответе на запрос РБК. Запрос был отправлен после публикации Bloomberg, в которой отмечалось, что ужесточение антироссийской санкционной риторики не мешает CalPERS хранить часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

По состоянию на 30 июня 2018 года (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью $460,7 млн — по сравнению с $479 млн годом ранее. Из принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций $430 млн пришлись на ОФЗ и немногим более $30 млн — на еврооблигации.

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (преимущественно в виде депозитарных расписок) на $872 млн, из которых $658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR банка ВТБ на $12,5 млн.

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Секторальные санкции не запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Но в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить активы российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, изолировать их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS почти не меняется год от года: в 2012 году он составлял около $1,4 млрд против $1,3 млрд сейчас.

РБК не удалось обнаружить среди других крупнейших пенсионных фондов США (кроме CalPERS) владельцев госбумаг России. Акции подсанкционных компаний есть также в портфелях, например, второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Так, в российском портфеле CalSTRS крупнейший актив — это ЛУКОЙЛ (акции на $161 млн и облигации на $2,5 млн). Впрочем, эти данные приведены в публичной отчетности фонда на конец 2017 года — на запрос фонд не ответил.

Флоридский фонд, четвертый по величине в стране, держит российские бумаги на $354 млн по состоянию на 30 июня 2018 года, следует из данных, предоставленных РБК фондом. В том числе — акции подсанкционных компаний (НОВАТЭК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Газпром нефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Транснефть») на $173,3 млн.

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF), третий по величине в стране, владеет российскими акциями на $82,7 млн, следует из отчета фонда. На бумаги подсанкционных компаний приходится $59,3 млн от этой суммы. Calpers управляет активами на $340,3 млрд, CalSTRS — $230,2 млрд, нью-йоркский фонд NYCRF — $218,5 млрд, Флоридский фонд — 164,7 млрд, нью-йоркский фонд NYCER — $64,8 млрд.

В целом из десяти крупнейших иностранных держателей российских ОФЗ — институциональных инвесторов половина приходится на американские фонды, по данным Bloomberg. Крупнейшим является BlackRock — инвесткомпания владеет российскими бондами на $2,53 млрд. Также среди них Stone Harbor, банк Goldman Sachs, компания по управлению активами Legg Mason. Точная доля вложений американцев в российский госдолг неизвестна.