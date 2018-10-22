S&P подтвердило рейтинги Украины

По мнению рейтингового агентства, новая программа с МВФ будет одобрена к концу 2018 года.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Читайте такжеКабмин рассчитывает одолжить в 2019 году 325 миллиардов гривень

Как говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН, рейтинг страны по национальной шкале повышен до «uaBBB».

По мнению S&P, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с Международным валютным фондом с марта 2017 года, новая программа будет одобрена к концу 2018 года.

S&P отмечает, что «стабильный» прогноз по рейтингам Украины отражает ожидания агентства, что действующая программа с МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа, срок действия которой составит 14 месяцев,

«Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, срок погашения которых наступает в будущем году, и, в то же время, проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов», - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

В пятницу, 19 октября, в МВФ сообщили о согласовании с украинскими властями новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров.