Prostor ведет переговоры о покупке Космо – СМИ

Сумма сделки может составить $15 миллионов.

Днепропетровская компания Стиль Д (развивает сеть по продаже парфюмерно-косметических товаров Prostor) близка к покупке бизнеса компании Суматра ЛТД (сеть Космо).

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники. Сумма сделки может составить около $15 млн.

Еcли соглашение будет подписано, Prostor выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции после сети Ева.

Договор купли продажи еще не подписан, сейчас идет оценка стоимости бизнеса Космо, рассказывает директор торговой сети на правах анонимности. Сделка может оказаться типичной для украинского розничного рынка: собственник покупает договоры аренды, товарные остатки, торговое оборудование и при необходимости — бренд сети.

Речь идет только о продаже около 110 парфюмерно-косметических магазинов, аптечный бизнес Космо не входит в сделку, отметил он.

Продавец хочет за свой актив около $15 млн, — сообщил инвестиционный банкир пожелавший остаться неназванным.

Гендиректор сети Космо Георгий Шейко сообщил, что ритейлер регулярно проводит переговоры о продаже своего бизнеса. Информацию о проведении оценки стоимости активов он опроверг. Получить комментарий Prostor не удалось — ее представители не ответили на запрос издания.

Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрел компанию Суматра ЛТД в 2007 году. Тогда эксперты прогнозировали, что фонд выйдет из бизнеса через три-четыре года, продав Космо международному оператору. Однако несколько финансовых кризисов могли помешать планам фонда, и сейчаc покупку сети рассматривают только ее украинские конкуренты.

Приобретать сеть отказался Watsons, рассказывает инвестбанкир. Совладелец сети Ева Руслан Шостак сообщил, что сейчас не рассматривает покупку бизнеса Космо.

Сейчас в Украине работает четыре национальные сети — Ева, Watsons, Prostor и Космо, рассказывает директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова. "Последние три года активнее всех развивались Ева и Prostor", — говорит она. Лидерство держит сеть Ева (около 750 магазинов), на втором месте — Watsons (около 400 торговых точек), на третьем — Prostor (около 350 магазинов), на четвертом месте — Космо (около 110 магазинов).