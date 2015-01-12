ДТЭК Ахметова переоформил ряд активов на нидерландскую «дочку»

Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, переоформил часть пакетов акций трех активов на нидерландскую «дочку» DTEK Energy BV.

Об этом говорится в сообщениях ДТЭК в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, пакет акций кипрской DTEK Holdings limited в «Донецкоблэнерго» уменьшился до 40,06% с 70,52%, в то же время доля нидерландской DTEK Energy BV увеличилась до 31,44% с 0%.

Пакет акций донецкой «ДТЭК Энерго» в «Западэнерго» уменьшился до 0% с 12,24%, в тоже время доля нидерландской DTEK Energy BV увеличилась до 27,13% с 14,89%.

Пакет акций кипрской DTEK Holdings limited в шахте «Комсомолец Донбасса» уменьшился до 0% с 44,65%, донецкой «ДТЭК Энерго» уменьшился до 45,08% с 50,84%, в то же время доля нидерландской DTEK Energy BV увеличилась с 0% до 50,23%.

Справка УНИАН. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».