В Минфине подтвердили, что Украина готовится выпустить евробонды

В. о. главы Минфина Оксана Маркарова уточнила, что делегацию в Лондоне возглавит правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Министерство финансов Украины проведет встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в период с 23 по 24 октября в рамках подготовки к размещению еврооблигаций.

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"Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, Нью-Йорке - 23 октября и Бостоне - 24 октября. С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа по Правилу 144А / Положению S, деноминированных в долларах США", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Отмечается, что Минфин поручил организовать серию встреч с инвесторами с фиксированным доходом BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi. Финансовым консультантом министерства является Rothschild.

По информации исполняющей обязанности министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, одна команда из представителей Минфина, Министерства экономики и Национального банка приступает к работе в Лондоне, вторая – вылетает в Нью-Йорк.

"Впереди перелет и несколько очень напряженных рабочих дней. Желаем успеха нашей команде во главе с Юрием Буцой, которая будет работать в Лондоне", - написала она в соцсети Facebook.

Параметры предстоящего размещения не сообщаются. По оценкам экспертов, объем предстоящего размещения составит до 2 миллиардов долларов, так как для предстоящих в ближайшие месяцы выплат по внешним валютным долгам требуется 1,5 миллиарда долларов, и ставка и срок размещения будут зависеть от восприятия инвесторами украинского риска и спроса.

Справка УНИАН. Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 миллионов долларов.

По оценкам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, правительству Украины в 2019-2020 годах предстоит осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около 5,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 4,5% ВВП страны.