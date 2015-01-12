Поступления от приватизации за 2014 год составили 465,9 млн гривень

Поступления в госбюджет от приватизации за 2014 год составили 465,9 млн грн, что составляет 128% от откорректированного плана поступлений от приватизации на прошлый год, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ФГИУ также отметили, что поступления от аренды в 2014 году составили 983,9 млн грн – 123,9% годового плана. Дивидендов с госпакетов акций в прошлом году поступило 403 млн грн (план поступлений по дивидендам на 2014 год установлен не был).

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067 от 7 ноября сократил план поступлений от приватизации на 2014 год с 17 млрд грн до 363 млн грн.

Основная часть приватизационных поступлений в 2014 году была получена в ходе продажи на приватизационных аукционах в конце ноября блокирующих пакетов акций "Закарпатье-", "Винница-" и "Черновцыоблэнерго" на общую сумму 404,2 млн грн.