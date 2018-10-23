Европейские рынки акций упали до минимума почти двух лет

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,88 процента после падения на 1,1 процента, минимума с декабря 2016 года.

Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет во вторник, так как новая порция корпоративных отчетов за третий квартал не смогла развеять растущее беспокойство инвесторов о выходе Великобритании из Европейского союза, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США.

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Как передает Рейтер, панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,88 процента после падения на 1,1 процента, минимума с декабря 2016 года. Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит.

Другие индексы также понесли существенные потери. Немецкий DAX опустился на 1,2 процента.

Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55 процента из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39 процента, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.