Минфин одолжил 2 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 87 млн грн, 34 млн долл. и 25 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 86,815 млн грн, 34,370 млн долл. и 24,638 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 161, 252 и 532 дня со средневзвешенной доходностью 19%, 18,5%, 18,5% и 18,5% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 238 и 722 дня с доходностью 7% и 7,5% годовых, в евро – 224 и 399 дней с доходностью 4,6% и 4,07% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,847 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,502 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 млрд грн, или 47% их общего объема.