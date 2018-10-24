Кабмин опубликовал условия продажи «Центрэнерго»

Новый собственник «Центрэнерго» обязан будет направить в госбюджет 30% прибыли за 2018 год.

В случае удачного аукциона по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго», его новый собственник обязан будет уплатить в государственный бюджет Украины 30% от прибыли предприятия за 2018 год в виде дивидендов.

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Об этом говорится в условиях продажи госпакета акций ПАО «Центрэнерго», которые опубликованы на сайте Кабинета министров.

В сфере корпоративных отношений и распоряжения имуществом компании, помимо уплаты дивидендов в госбюджет, новый собственник должен будет обеспечить надлежащее использование, содержание и хранение государственного имущества, которое в процессе создания общества не вошло в его уставный капитал, но осталось на балансе, а также выполнить требования законодательства по охране электростанций ПАО (Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС) ведомственной военизированной охраной на договорных условиях.

Что касается экономической деятельности предприятия, то в условиях продажи значатся: соблюдение лицензионных условий осуществления деятельности (в сфере электроэнергетики, по производству тепловой энергии и её транспортировке, по централизованному водоснабжению и водоотведению), недопущение образования задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и социальными выплатам, а также полная своевременная уплата в бюджет налогов, сборов и других платежей.

Также новый собственник должен соблюдать требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», выполнять мобилизационные задания, определенные для предприятия, соблюдать требования законодательства по охране государственной тайны.

На складах теплоэлектростанций предприятия должны обеспечиваться гарантированные запасы угля и резервного топлива, причем по возможности должен использоваться уголь, добываемый на шахтах, расположенных на территории Украины.

Условия продажи, касающиеся инновационно-инвестиционной деятельности «Центрэнерго», подразумевают осуществление мероприятий по возможности работы общества в энергосистеме Континентальной Европы ENTSO-E в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E.

Также указывается на обязательное сохранение установленной мощности каждой теплоэлектростанции на уровне не меньшем, чем на дату продажи, выполнение обязательств по развитию компании с целью повышения различных показателей деятельности и соблюдение требований законов по безопасной работе подобных объектов.

Что касается природоохранной деятельности предприятия, то среди условий продажи значится соблюдение требований природоохранного законодательства, осуществление мероприятий по охране окружающей природной среды и разработка в течение года после продажи плана мероприятий общества по охране окружающей природной среды и его выполнение с учетом выводов экологического аудита.

Условия продажи, касающиеся социальной деятельности, указывают на недопущение образования просроченной задолженности по выплате зарплаты работникам, недопущение увольнения работников по инициативе покупателя или уполномоченного им органа в течение шести месяцев с даты продажи, выполнение в полном объеме условий коллективного договора в течение срока его действия.

Также указывается на необходимость заключения нового коллективного договора после окончания срока действия нынешнего или внесение в него изменений.

Как сообщал УНИАН, советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 73,8%-ный пакет акций предприятия в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

3 октября на своем заседании Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.