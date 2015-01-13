Компания «Бизнес-Инвест» просит суд признать недействительной продажу «Западэнерго» Ахметову

Компания «Бизнес-Инвест» подала иск в хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% госпакета акций энергогенерирующего предприятия «Западэнерго», который приобрел крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в начале 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Бизнес-Инвест».

«Иск был подан вчера в хозяйственный суд Киева», - сказал УНИАН представитель компании, отметив, что ответчиками выступают Кабинет министров, Фонд госимущества и кипрская компания DTEK Holding, подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову.

Кроме этого, компания в суде будет требовать признания недействительными решений Кабинета министров и Фонда госимущества об утверждении условий приватизационного конкурса по «Западэнерго».

«Бизнес-Инвест» является активным участником фондового рынка, и если бы не те условия, которые были придуманы Кабмином и Фондом госимущества для проведения конкурса, то очевидно, «Бизнес-Инвест» принимал бы участие в этом конкурсе. Он мог бы принимать участие, как и другие игроки рынка, которые не подпадали под необоснованные условия. Была бы конкуренция», - отметил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, почему компания подает иск спустя два года после продажи госпакета акций «Западэнерго», представитель «Бизнес-Инвест» отметил, что во времена президентства Януковича подавать аналогичные иски было бесполезно.

«До начала прошлого года вообще подача любого такого иска заведомо была безрезультатная. Никто ни на какие аргументы, ни в каком суде не обращал бы внимания, даже если бы они были тысячу раз обоснованными», - уточнил он.

Представитель компании также отметил, что «Бизнес-Инвест» считает, что государство обязано отреагировать на все те нарушения в ходе приватизации, которые были допущены в 2011-2012 гг.

«Предприятия продавались практически в одни руки, без реальных конкурсов, без реальной конкуренции. Победитель, по сути дела, был заранее известен», - сказал представитель «Бизнес-Инвеста».

«Что касается «Западэнерго», то сам господин Рябченко (экс-глава Фонда госимущества – УНИАН), когда еще в то время ему задавались вопросы относительно того, кто же может при таких сформулированных условиях стать победителем данного конкурса, он не мог никого назвать кроме ДТЭК», - подчеркнул собеседник агентства.

«Из-за отсутствия конкуренции государственному бюджету был нанесен ущерб. Госпакет акций данного предприятия продали всего на 100 тыс. грн выше, чем его первоначальная оценочная стоимость», - добавил он.

В компании «Бизнес-Инвест» напомнили, что 26 ноября 2014 года Фонд государственного имущества Украины на УМВБ продал 25% государственный пакет акций «Закарпатьеоблэнерго». Цена продажи по сравнению с начальной ценой (67,1 млн грн) выросла в 3,9 раза. Всего в аукционе принимало участие 6 компаний, в том числе и «Бизнес-Инвест». Однако победителем конкурса стала финансовая компания «Фаворит», предложив в ходе торгов за 25% акций «Закарпатьеоблэнерго» 255 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт. Привлекательность компании состоит в том, что она осуществляет экспорт электроэнергии в страны ЕС.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

Во времена президентства Януковича компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова скупила большинство выставленных на продажу объектов в энергетике. В частности, ДТЭК приобрел крупные пакеты акций «Западэнерго», «Днепроэнерго», «Киевэнерго», «Крымэнерго», «Донецкоблэнерго», «Днепрооблэнерго».