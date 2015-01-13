Депутаты снизили кворум для собраний акционеров до 50%
14:52, 13 января 2015Фондовый рынок
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Данный закон для предприятий, которые находятся в государственной собственности, вступает в силу со дня обнародования, а для акционерных обществ всех других форм собственности — с 1 января 2016 года
Планка кворума снижена с 60 до 50% / Фото УНИАН
Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «Об акционерных обществах» (регистрационный №1310).
Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 230 при 226 необходимых.
Данным законом снижена с 60 до 50% планка кворума для проведения общего собрания акционерных обществ.
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ВР решила, что данный закон для предприятий, которые находятся в государственной собственности, вступает в силу со дня обнародования, а для акционерных обществ всех других форм собственности — с 1 января 2016 года.
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