Депутаты снизили кворум для собраний акционеров до 50%

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «Об акционерных обществах» (регистрационный №1310).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 230 при 226 необходимых.

Данным законом снижена с 60 до 50% планка кворума для проведения общего собрания акционерных обществ.

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ВР решила, что данный закон для предприятий, которые находятся в государственной собственности, вступает в силу со дня обнародования, а для акционерных обществ всех других форм собственности — с 1 января 2016 года.