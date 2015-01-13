Нацкомиссия разрешила бирже ПФТС запустить фьючерсы на торговлю долларами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала внесение изменений в биржевые правила фондовой биржи ПФТС, на основании которых стал возможен запуск на бирже валютных деривативов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в ПФТС, после получения соответствующих документов от комиссии биржа приступит к работе по запуску фьючерсного контракта на курс «доллар США – гривня».

Читайте такжеУже третья биржа будет торговать валютными фьючерсамиКак сообщал УНИАН, в декабре прошлого года фондовая биржа ПФТС получила согласие Национального банка Украины на запуск валютного фьючерса. В частности, управление валютных операций и анализа финансовых рынков Национального банка Украины 18 декабря согласовало примерные формы фьючерсных контрактов на курс доллара США - украинская гривня, которые в начале декабря предоставила биржа.

Справка УНИАН. ПАО «Фондовая биржа ПФТС» - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. По состоянию на начало 2014 членами биржи были 176 профессиональных участников рынка ценных бумаг (инвестиционных компаний и банков).