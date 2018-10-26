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Украина разместила евробонды на $2 миллиарда - источник

09:18, 26 октября 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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По словам собеседника агентства, в том числе размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых. 

Также он отметил, что спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долл.

Справка УНИАН. Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 миллионов долларов США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых. Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 миллионов долларов.

По оценкам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, правительству Украины в 2019-2020 годах предстоит осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около 5,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 4,5% ВВП страны.

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Теги: #выпуск евробондов#еврооблигации Украины