В Кабмине прокомментировали выход Украины на внешний рынок заимствований

Минэкономразвития считает размещение Украиной евробондов на 2 млрд долл. очень успешным в сложной ситуации на финансовых рынках.

Министерство экономического развития и торговли считает размещение Украиной евробондов на 2 млрд долларов очень успешным в сложной ситуации, сложившейся на финансовых рынках.

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Об этом кореспонденту УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Конечно же, это успешное размещение. В очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все-таки собрать те 2 млрд долл., которые были запланированы в бюджете и о которых была договоренность в программе МВФ. Это даст возможность профинансировать расходы и также вернуться на финансовые рынки, и выпустить новые инструменты, перекредитовать старые", - сказал он.

По словам Нефедова, Украина должна быть постоянным игроком на финансовом рынке. "Это не должны быть редкие уникальные случаи", - сказал он.

"Чем более регулярно и профессионально страна это делает, тем это больше приводит к уменьшению рисков, лучшей возможности донести свою историю и понижению стоимости заимствований", - отметил замминистра.

При этом Нефедов считает, что общая ситуация на финансовых рынках довольно тяжелая, однако инвесторы оценивают историю Украины позитивно.

"Стоимость на этот раз больше предыдущей, состояние финансового рынка сейчас объективно тяжелое. Например, для Турции, которая недавно вышла на рынок и привлекла пятилетние бумаги под 7,5%, при том, что еще в начале года ставки привлечения были меньше 3%. Мы видим существенное ухудшение финансовой конъюнктуры, существенный рост стоимости американских казначейских бумаг, к которым выпуски всех друг стран так или иначе привязаны. Этого мы не можем контролировать. Мы можем контролировать только то, как инвесторы оценивают нашу историю, и я могу сказать, что они ее оценивают реально позитивно", - подытожил замминистра.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.

Также были размещены 5-летние облигации на 750 млн долл. с доходностью 9% годовых и 10-летние на 1,250 млрд долл. с доходностью 9,75% годовых.

Министерство финансов с 23 по 24 октября провело ряд встреч с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в рамках подготовки к размещению еврооблигаций.

Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 млн долл., в 2019 году 5,849 млрд долл., в 2020 году - 6,009 млрд долл.