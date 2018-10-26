Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится 13 декабря

Стартовая цена пакета акций составляет 5,984 миллиарда гривень.

Конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 73,8% состоится 13 декабря в 11:00.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 года определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". Стартовая цена 5,984 миллиарда гривень", - сообщил он.

Глава Фонда госимущества добавил, что это решение было принято комиссией по продаже "Центрэнерго".

Трубаров отметил, что у инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Компания "Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 73,8%-ный пакет акций предприятия в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций "Центрэнерго" в 5,98 миллиарда гривень.

Чистая прибыль "Центрэнерго" в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.