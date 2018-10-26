Минфин подтвердил выпуск евробондов на $2 миллиарда

Ставка доходности пятилетних облигаций составила 8,994% годовых, десятилетних - 9,750%.

Министерство финансов подтвердило осуществление Украиной двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов, ранее полученную из источников на рынке.

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Как сообщается на сайте Минфина, ставка доходности пятилетних облигаций, выпущенных на сумму 750 миллионов долларов с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года, составила 8,994% годовых.

Ставка доходности десятилетних облигаций, выпущенных на сумму 1,250 миллиарда долларов с конечным сроком погашения 1 ноября 2028 года, составила 9,750% годовых.

По информации министерства, расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.

Отмечается, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских облигаций на общую сумму 4,9 миллиарда долларов.

Минфин ожидает, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже "B-" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B-" рейтинговым агентством Fitch.

Также сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 миллионов долларов.

Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов с 23 по 24 октября провело ряд встреч с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в рамках подготовки к размещению еврооблигаций.

Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.

Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 миллионов долларов, в 2019 году - 5,849 миллиарда долларов, в 2020 году - 6,009 миллиарда долларов.