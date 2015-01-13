Минфин снова не смог разместить ОВГЗ на плановом аукционе

Министерство финансов Украины не смогло привлечь средства в государственный бюджет на втором в этом году плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 января, как и на предыдущем аукционе, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторам были предложены гривневые облигации со сроком обращения 3 месяца, 2 года и 5 лет. На 3-месячные облигации инвесторы подали 2 заявки, которые были отклонены Минфином по причине высокой запрашиваемой доходности от 19 до 20%, в то время как на другие облигации инвесторы не подали ни одной заявки.

Напомним, сегодня, 13 января, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе первого в этом году совещания с руководителями крупнейших банков заявила, что монетарная политика, в рамках которой Нацбанк в прошлом году профинансировал 40% доходов сводного госбюджета, неприемлема даже в условиях проведения военных действий, и в 2015 году политика должна быть более взвешенной.

В течение 2014 года НБУ путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн, что, по сведениям НБУ, было вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, при этом МВФ не может финансировать военные расходы Украины, а рынки капитала для нашей страны полностью закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, обновив исторический минимум по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл., и для стабилизации гривни необходимо существенно урезать расходы госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Минфин не смог разместить ОВГЗ на первом в этом году плановом аукционе 6 января. До конца месяца Минфин намерен провести еще 2 аукциона - 20 и 27 января.

По оперативным данным Госказначейства на 12 января, с начала года в госбюджет не поступали госзаимствования, расходы по обслуживанию госдолга составили 1,202 млрд грн, по погашению госдолга – 2,679 млрд грн.

По состоянию на 12 января объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 454,869 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 318,122 млрд грн, или 70% общего объема ОВГЗ в обращении. В собственности банков находятся ОВГЗ на 91,882 млрд грн, нерезидентов – на 21,114 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.