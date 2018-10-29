IBM покупает софтверную компанию Red Hat за $34 миллиарда

Red Hat специализируется на Linux-дистрибутивах с открытым программным кодом, которые были разработаны как альтернатива проприетарному программному обеспечению от Microsoft.

IBM Corp. в воскресенье, 28 октября, объявила о покупке американской софтверной компании Red Hat Inc за 34 миллиарда долларов.

Это будет крупнейшее приобретение в истории IBM, пишет lb.ua со ссылкой на Reuters.

Red Hat специализируется на Linux-дистрибутивах с открытым программным кодом, которые были разработаны как альтернатива проприетарному программному обеспечению от Microsoft Corp. Совершая сделку, IBM надеется догнать Amazon, Alphabet и Microsoft в быстро растущем облачном бизнесе.

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"Приобретение Red Hat поменяет правила игры. IBM станет мировым поставщиком №1 в сфере гибридных облачных технологий, предлагая компания открытое решение, которое разблокирует всю ценность облака для их бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Red Hat, которая является ведущим мировым поставщиком программного обеспечения с открытым исходным кодом, будет действовать в составе IBM в качестве отдельного подразделения Hybrid Cloud, передает РБК.

IBM выкупит все выпущенные в обращение обыкновенные акции Red Hat по $190 за штуку, общая сумма сделки составит около $34 млрд.

Сделку между IBM и Red Hat собираются закрыть во второй половине 2019 года.

Гендиректор Red Hat Джим Уайтхерст и другие нынешние руководители компании останутся на своих должностях.

Напомним, в марте компания IBM представила процессор, размеры которого сопоставимы с размером кристаллов соли.