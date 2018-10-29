Fitch подтвердило рейтинг Украины

По мнению агентства, МВФ официально утвердит программу после окончательного утверждения бюджета на следующий год.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

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Как сообщило агентство на своем сайте, продолжающееся взаимодействие Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов, начиная с 2019 года, и с выборами 2019 года.

По мнению экспертов Fitch, совет МВФ официально утвердит новую программу после окончательного утверждения бюджета на следующий год.

Также, эксперты агентства ожидают, что дефицит государственного бюджета Украины достигнет 2,5% в 2018 году

Как сообщал УНИАН, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Fitch в мае 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.