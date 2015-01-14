Fitch понизило рейтинг «Газпрома» и еще 12 крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда крупнейших российских компаний, включая ЛУКОЙЛ, "Газпром", РЖД.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валюте ОАО "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, РЖД, ОАО "Федеральная пассажирская компания", ОАО "Федеральная сетевая компания", "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Атомэнергопром" понижены с уровня "BBB" до "BBB-", прогноз "негативный". Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3".

Кроме того, приоритетные необеспеченные рейтинги компаний "Газпром капитал" и "РЖД Капитал" понижены с уровня "BBB" до "BBB-".

Также агентство подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "Ростелекома" и Polyus Gold International на уровне "BBB-". Прогнозы по этим рейтингам изменены на "негативный" со "стабильного".

Ранее Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с "BBB" до "BBB-" - с "негативным" прогнозом.

"BBB-" является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как "инвестиционную". Следующая ступень в методологии Fitch - "ВВ+" - относится к "спекулятивному" уровню.

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Как отмечается в заявлении Fitch, понижение рейтинга РФ связано с резким ухудшением перспектив экономического развития страны по сравнению с серединой 2014 года на фоне падения цен на нефть, снижения курса рубля и роста процентных ставок.

"Санкции Запада, впервые введенные в марте 2014 года, продолжают оказывать давление на экономику, блокируя доступ российских компаний и банков к внешнему рынку капитала", - указывает агентство.