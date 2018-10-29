Fitch подтвердило международный рейтинг «ПриватБанка»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «ПриватБанка» на уровне «B-».
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Как сообщается на сайте Fitch, прогноз по рейтингу «стабильный».
Одновременно агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг банка до «AA (ukr)» с «АА- (ukr)».
Отмечается, что повышение национального рейтинга отражает более высокую оценку Fitch кредитного профиля банка по сравнению с другими государственными банками.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.
«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.