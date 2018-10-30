Основатель Amazon Безос за два дня стал "беднее" почти на $20 миллиардов

Сейчас издание оценивает его состояние в 128,1 миллиарда долларов.

Состояние самого богатого человека на планете - основателя и владельца торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса уменьшилось всего за два дня сразу на 19,2 миллиарда долларов.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что тем самым установлен новый рекорд финансовых потерь за столь короткий промежуток времени среди мультимиллиардеров в мире.

Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован 27 июля: Марк Цукерберг потерял 16,5 миллиарда долларов в результате того, что стоимость акций его компании Facebook упала более чем на 20% на фоне неудовлетворительной отчетности.

Как указывает Bloomberg, Безос стал "беднее" тоже из-за падения курса акций его компании. В минувшую пятницу, 26 октября, ценные бумаги Amazon подешевели на 7,8%, а 29 октября - еще на 6,3%. Падение котировок последовало после публикации отчетности ретейлера за III квартал, показатели которой оказались ниже ожиданий рынка. Так, компания сообщила о выручке за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, в размере 56,6 миллиарда долларов, в то время как аналитики предполагали, что она составит 57,1 миллиарда долларов.

В итоге Bloomberg сейчас оценивает состояние Безоса в 128,1 миллиарда долларов, хотя еще в начале прошлого месяца оно достигало 167,7 миллиарда долларов.

В июле агентство обнародовало свой обновленный список 500 самых богатых людей на Земле. Возглавил его Безос с состоянием 142 миллиарда долларов. В первую тройку также вошли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (94,2 миллиарда долларов) и Марк Цукерберг (81,6 миллиарда долларов).

По данным Bloomberg, Гейтс из-за падения 29 октября котировок акций Microsoft потерял 558,3 миллиона долларов, и теперь его состояние оценивается в 92,8 миллиарда долларов.