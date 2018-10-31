Минфин снова одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 15 млн грн, 37 млн долл. и 3 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,828 млн грн, 37,008 млн долл. и 3,055 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 98 дней со средневзвешенной доходностью 19% годовых, средства в долларах – 231 день с доходностью 7% годовых, в евро – 392 дня с доходностью 4,6% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,157 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,953 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 348,100 млрд грн, или 47% их общего объема.