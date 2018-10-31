Маск купил акции Tesla на $10 миллионов

После 4 ноября бизнесмен планирует купить акции компании еще на $20 млн.

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск приобрел пакет акций производителя электромобилей на $10 млн.

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Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на уведомление Маска, поступившее в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), передают «Ведомости».

После 4 ноября бизнесмен планирует купить акции компании еще на $20 млн.

Маск купил на фондовом рынке 29 844 акции Tesla стоимостью более $9,9 млн, говорится в документе, направленном в SEC. Теперь бизнесмен контролирует долю в 20% акционерного капитала компании и является ее крупнейшим акционером.

Акционеры Tesla в марте приняли 10-летний компенсационный пакет для Маска, который может принести ему более $55 млрд. В то же время Маск, согласно условиям, лишится гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации. Tesla рассчитывает увеличить ее с $53 млрд до более чем $650 млрд.

В конце сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против Маска обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Поводом стали сообщения Маска в Twitter о возможном выкупе акций Tesla и превращении ее в непубличную компанию. Позже SEC предложила Маску сделку, по условиям которой за снятие обвинений он должен покинуть правление Tesla и заплатить $20 млн штрафа.