Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам квартала

Доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда и составила $10 миллиардов.

Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября.

Как говорится в соответствующем пресс-релизе компании, доход Apple за три месяца составил $62,9 миллиарда, передает РБК.

Это, как подчеркнули в Apple, на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года. Чистая прибыль на акцию за квартал, по оценкам специалистов, при этом составила $2,91 (рост на 41%). Международные продажи, по информации представителей корпорации, составили 61% от квартального дохода.

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В целом же доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда и составила $10 млрд, говорится в пресс-релизе. Таким образом, исключая единовременную благоприятную корректировку в размере $640 миллионов, которая была учтена в четвертом квартале прошлого финансового года, доходность от сервисов компании выросла с $7,9 миллиардов в четвертом квартале 2017 года до $10 миллиардов в четвертом квартале 2018 финансового года, увеличившись на 27%, подчеркнули представители компании.

Еще один "рекордный квартал" Apple поприветствовал глава корпорации Тим Кук. "В этом году мы поставили наше двухмиллиардное iOS-устройство, отметили десятую годовщину App Store и достигли самых серьезных показателей по доходности и стоимости акций в истории Apple", - отметил он.

В корпорации, как уточняется в пресс-релизе, уже сделали прогнозы на первый квартал следующего года. Согласно им, в первые месяцы 2019 года Apple ожидает доход на уровне от $89 млрд до $93 млрд. Валовая квартальная прибыль в этот же период, по оценкам представителей компании, должна быть на уровне от 38% до 38,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания по производству компьютерной техники и программного обеспечения Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по итогам 2018 года.