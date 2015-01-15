Депутаты пока не разрешили правительству отдать под приватизацию ряд госпредприятий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается в приложение 1 включить государственные предприятия и единые имущественные комплексы государственных предприятий, которые сохранили общегосударственное значение (251 объект). Среди них - государственное предприятие “Восточный горно-обогатительный комбинат” (Желтые Воды), государственное специализированное предприятие “Чернобыльская АЭС”, государственная корпорация “Украинское государственное объединение “Радон”, государственное предприятие “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго”, украинское государственное предприятие “Укрхимтрансаммиак”, казенное научно-производственное объединение “Форт” МВД Украины, Донецкий казенный завод химических изделий, государственное предприятие “Житомирский бронетанковый завод”, казенное предприятие “Научно-производственный комплекс “Искра”, государственное предприятие “Завод порошковой металлургии”, Рубижнянский казенный химический завод “Заря”, государственное предприятие “Львовский бронетанковый завод”, государственное предприятие “Николаевский бронетанковый завод”, государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”.

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В приложение 2 предлагается внести акционерные общества, государственные пакеты акций которых не подлежат приватизации, и государственные предприятия, которые могут быть корпоратизированы (27 объектов). Среди них: публичное акционерное общество “Укрспецтрансгаз”, открытое акционерное общество “Турбоатом”, национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, государственное предприятие “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, публичное акционерное общество “Укртранснафта”, публичное акционерное общество “Укргаздобыча», публичное акционерное общество “Укртрансгаз”, государственное предприятие “Международный аэропорт “Борисполь”.

В приложение 3 предлагается внести объекты права государственной собственности и хозяйственные общества, акции (доли, паи) которых принадлежат государству, расположенных на оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, не подлежащих приватизации (273 объекта).

Законопроектом с целью вывода производства спирта этилового за пределы государственной монополии и введения конкуренции в указанной сфере предлагается внести ряд изменений в Закон “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

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В заключительных положениях законопроекта предусмотрено, что производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового может осуществляться только на государственных предприятиях спиртовой отрасли и субъектами хозяйствования, которые изменили форму собственности в процессе приватизации предприятий спиртовой отрасли, при условии получения лицензии, а биоэтанола - на предприятиях всех форм собственности при условии получения лицензии.

Кроме того, предусмотрено, что импорт, экспорт или оптовая торговля спиртом этиловым, спиртом этиловым ректифицированным виноградным, спиртом этиловым ректифицированным плодовым осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности при условии получения лицензий. Оптовая торговля спиртом этиловым на медицинские и ветеринарные цели может осуществляться при наличии лицензии учреждениями здравоохранения и субъектами хозяйствования (организациями) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности.

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Также предусмотрено установить, что с 1 января 2020 года производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности при условии получения лицензии.

Отмечается, что производство в делах о банкротстве объектов права государственной собственности, включенных в перечни, утвержденные Законом “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”, до вступления в силу этим законом и не включенных в такие перечни после вступления в силу этим законом, подлежит прекращению, кроме производства по делам о банкротстве тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника.

Дела о банкротстве объектов права государственной собственности, включенных в перечни, утвержденные Законом “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”, до вступления в силу этого закона и не включенных в такие перечни после вступления в силу этого закона, не открываются в течение трех лет со дня вступления в силу этого закона, кроме дел о банкротстве тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника.

На заседании ВР представители фракции «Батькивщина» заявили, что на сегодня нельзя выносить на приватизацию «Укрзализницю» и «Укрспирт».

Ранее УНИАН сообщал, что поступления от приватизации за 2014 год составили 465,9 млн гривень.